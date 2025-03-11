Почти на треть сократилось число аварийных участков на дорогах в Нижегородской области
В Нижегородской области выявили около 80 аварийных участков на дорогах
Фото: [Медиасток.рф]
В Нижегородской области в прошлом году почти на треть снизилось количество аварийно-опасных участков. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Центр развития транспортных систем.
Уточняется, что в минувшем году на региональных трассах зафиксировано более 20 аварийных участков, на федеральных дорогах – 15, а на дорогах местного значения – 40. Помимо этого, каждая вторая смертельная авария связана с превышением скорости.
Поясняется, что до конца апреля в регионе на аварийно-опасных участках планируется установить комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, которые помогут фиксировать превышение скорости и опасные маневры, являющиеся ключевыми причинами ДТП.
Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали об аварийности на дорогах региона.