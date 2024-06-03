Почти на тридцати участках в Подмосковье ведется строительство новых тротуаров

В Подмосковье продолжается строительство новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день строят больше 20 новых тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примечательно, что работы по строительству тротуаров продолжаются в 17 муниципалитетах — сейчас строят больше порядка двадцати шести километров. Также уже завершили обустройство нового тротуара с велодорожкой на улице Энергетиков в Дзержинском длиной более 640 метров.

В рамках работ дорожные службы обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия. Подчеркнем, что всего до конца текущего года в регионе планируется построить более 65 км новых тротуаров для безопасного передвижения пешеходов.

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