Почти на тридцати участках в Подмосковье ведется строительство новых тротуаров

Безопасность

Фото: [Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

В Подмосковье продолжается строительство новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день строят больше 20 новых тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примечательно, что работы по строительству тротуаров продолжаются в 17 муниципалитетах — сейчас строят больше порядка двадцати шести километров. Также уже завершили обустройство нового тротуара с велодорожкой на улице Энергетиков в Дзержинском длиной более 640 метров.

В рамках работ дорожные службы обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия. Подчеркнем, что всего до конца текущего года в регионе планируется построить более 65 км новых тротуаров для безопасного передвижения пешеходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев озвучил инициативы, которые важно принять для цифровой трансформации России.

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