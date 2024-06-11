Почти полсотни человек заблудились в лесах Подмосковья в этом году

Сорок пять человек заблудились в подмосковных лесах с начала текущего года, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Больше всего потерявшихся было на территории Истринского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Дмитровского лесничеств.

Так, с начала лета найти дорогу из леса не смогли шесть человек. Среди них трое подростков, которые забрели в болотистую местность.

Все заблудившиеся либо выбрались самостоятельно, либо с помощью участковых лесничих, поисково-спасательных отрядов, сотрудников МЧС и работников «Мособлпожспаса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе обустраивают около двенадцати лесопарков.