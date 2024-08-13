Почти сто миллионов рублей отдали жители Нижегородской области мошенникам за неделю

Примерно сто миллионов рублей отдали жители Нижегородской области мошенникам за минувшую неделю, правоохранительными органами было зарегистрировано более 120 преступных эпизодов. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

Уточняется, что около 50 жителей области лишились средств, поверив в «звонок от службы безопасности банка», еще почти 20 незнакомцев заявили «о завершении срока действия сим-карты», также более 20 человек стали жертвами обмана при совершении «онлайн-покупок».

Подчеркивается, что нередко мошенники представляются операторами мобильной связи, сотрудниками сайта Госуслуг, службы безопасности банка и правоохранительных органов. Однако если по телефону спрашивают реквизиты, коды и пароли или дают инструкции для финансовых махинаций, то стоит сразу завершить звонок.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию мошенников, обманувших подмосковных пенсионеров на восемь миллионов рублей.