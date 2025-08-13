Почти тонну опасной молочной продукции изъял Россельхознадзор в Рязанской области

Забота о безопасности продуктов питания остается приоритетом для контролирующих органов. В Рязанской области специалисты Россельхознадзора за первые семь месяцев 2025 года изъяли из оборота почти тысячу килограммов опасной молочной продукции. Об этом сообщает издание 7info.

Масштабные проверки охватили 26 местных производителей, а также розничные точки и учреждения соцсферы. В ходе рейдов было отобрано 95 проб. Лабораторный анализ выявил серьезные нарушения требований ЕАЭС: в части образцов обнаружены микробиологические загрязнения, следы ветеринарных препаратов, а также не указанные в составе говяжий жир и растительные масла, что свидетельствует о фальсификации.

Выявленные нарушения повлекли за собой административные меры в отношении недобросовестных производителей. Общая сумма назначенных судами штрафов составила около 700 тыс. рублей. Главным последствием этой работы стало предотвращение попадания на столы потребителей почти тонны некачественных и потенциально вредных молочных изделий.

Таким образом, системная работа Россельхознадзора в регионе позволила оперативно выявить и обезвредить значительный объем фальсифицированной и опасной продукции, защитив потребителей и пресекнув нарушения на разных этапах товаропроводящей цепи.

