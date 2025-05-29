В Брянской области обнаружили сыр с лекарствами для скота

Россельхознадзор в ходе проверки выявил нарушения в производстве сыра на брянском предприятии. В готовой продукции содержатся антигельминтные препараты, которыми лечат крупный рогатый скот. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Проверка Россельхознадзора в одном из брянских супермаркетов выявила, что в продажу поступили товары от предприятия «ТНВ „Сыр Стародубский“». В колбасном сыре от этой фирмы найдена микробная трансглутаминаза, содержание которой не допускается правилами Евразийского экономического союза. В мягком сыре от этой же компании обнаружили лекарственный препарат клозантел. Его дают крупному рогатому скоту для выведения глистов.

«Эффективен в борьбе с паразитами, питающимися кровью животных. Препарат имеет способность к накоплению», — указали эксперты.

Они пояснили, что на предприятии не выполнили регламент применения этого лекарства и не дождались полного выведения вещества из организма животного. Молоко было отправлено на производство раньше положенного срока.

Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадзора по Нижегородской области выявили нарушения требований безопасности в молоке и молочных продуктах. Они с начала 2025 года выполнили свыше 920 микробиологических анализов, и почти в десятке случаев обнаружены отклонения от установленных норм.