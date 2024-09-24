Почти три килограмма наркотиков изъяли из автомобиля полицейские в Подмосковье

Подмосковные полицейские изъяли из автомобиля в Можайском округе почти три килограмма наркотиков, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантами стали двое 22-летних мужчин - жители Тамбовской области и Краснодарского края. Запрещенные вещества были обнаружены в коробке из-под сабвуфера в багажнике, когда полицейские досматривали авто подозреваемых.

Мужчин по решению суда заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что против девятнадцатилетнего юноши из Подмосковья возбудили уголовное дело после того, как он разрисовал маркером стены и пол вагона метро.