Житель Подмосковья разрисовал маркером вагон метро и стал фигурантом уголовного дела

Девятнадцатилетний житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела о вандализме, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Юноша разрисовал маркером стены и пол вагона поезда в московском метрополитене, когда ехал от «Октябрьской» до «Киевской».

Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали шестнадцатилетнего участника банды.