Житель Подмосковья разрисовал маркером вагон метро и стал фигурантом уголовного дела
Фото: [t.me/moscowproc]
Девятнадцатилетний житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела о вандализме, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Юноша разрисовал маркером стены и пол вагона поезда в московском метрополитене, когда ехал от «Октябрьской» до «Киевской».
Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали шестнадцатилетнего участника банды.