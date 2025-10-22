Почти три миллиона рублей составил штраф перевозчикам в Нижегородской области

В Нижегородской области подведены итоги масштабной проверки работы общественного транспорта, инициированной по обращениям граждан. Контролирующие органы выявили системные нарушения как со стороны перевозчиков, так и отдельных водителей, что привело к значительным финансовым и дисциплинарным последствиям. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По результатам ревизии перевозчикам было предъявлено 306 претензий на общую сумму свыше 2,8 млн рублей. Основными нарушениями соображения компаний стали регулярные сбои в движении по расписанию, отсутствие аудиоинформирования пассажиров о остановках, а также неудовлетворительное техническое и санитарное состояние автобусов. Значительная часть штрафов — 1,2 млн рублей — уже выплачена, процесс взыскания оставшихся сумм продолжается.

Персональная ответственность коснулась множества водителей, лишенных премиальных выплат за конкретные проступки. В числе нарушений — отказ в выдаче билета пассажиру, проезд остановок без посадки людей, блокировка пассажирских сидений личными вещами и некорректное поведение. Ярким примером стал водитель автобуса № 115 в Борском округе, получивший выговор и лишенный премии за невыданный билет.

Итогом проверки стало формирование более строгой системы контроля за качеством транспортных услуг в регионе. Регулярные рейды и реагирование на жалобы пассажиров позволяют поддерживать дисциплину среди перевозчиков и создают стимулы для улучшения сервиса, что в конечном счете повышает комфорт и безопасность пассажиров.

