Почти тридцать человек тушили пожар в квартире в подмосковной Шатуре

Квартира вспыхнула в поселке Монино городского округа Шатура. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о пожаре поступили спасателям сегодня около десяти часов утра. Спустя два часа огонь был полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекали двадцать семь человек и семь единиц техники. По данным МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

Согласно данным из открытых источников, по адресу, где произошел пожар, находится четырехэтажный многоквартирный дом.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из торговых центров Красногорска.