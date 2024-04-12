Почти центнер мефедрона изъяли полицейские у двоих мужчин в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Около ста килограммов синтетических наркотиков изъяли из незаконного оборота подмосковные полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит Агентство «Москва».
Двоих подозреваемых задержали при досмотре автомобиля в Орехово-Зуево. В машине правоохранители нашли пакет с кристаллическим веществом.
Позднее выяснилось, что злоумышленники спрятали в тайниках-«закладках» еще почти сто пакетов с килограммом аналогичного вещества. Экспертиза показала, что это производное N-метилэфедрона.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья задержали закладчика с тремя килограммами наркотиков.