Почти центнер мефедрона изъяли полицейские у двоих мужчин в Подмосковье

Около ста килограммов синтетических наркотиков изъяли из незаконного оборота подмосковные полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит Агентство «Москва» .

Двоих подозреваемых задержали при досмотре автомобиля в Орехово-Зуево. В машине правоохранители нашли пакет с кристаллическим веществом.

Позднее выяснилось, что злоумышленники спрятали в тайниках-«закладках» еще почти сто пакетов с килограммом аналогичного вещества. Экспертиза показала, что это производное N-метилэфедрона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья задержали закладчика с тремя килограммами наркотиков.