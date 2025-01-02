Почти тысячу автомобилей сожгли во Франции в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января во Франции сожгли 984 автомобиля. Сотрудники полиции задержали 420 человек, 310 человек взяты под стражу. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает телеканал BFMTV.

По словам главы ведомства Бруно Ретайо, большинство инцидентов связано с запуском фейерверков, в том числе в сотрудников полиции и пожарных.

Зажженный фейерверк даже попал в коляску с двухлетней девочкой, из-за чего ребенок получил ранение лица и глаза.

Еще один пострадавший был госпитализирован из-за происшествия с фейерверком. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Ранее сообщалось о том, что во Франции раскрыли цель распространения фейков о «тысячах солдат КНДР».