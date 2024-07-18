Почти все работы по противопожарному устройству лесов выполнены в Подмосковье

На территории Подмосковья продолжается выполнение работ по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. Так, объем выполненных работ составляет уже 88 процентов от запланированного на год. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.