Почти все работы по противопожарному устройству лесов выполнены в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза Московской области]
На территории Подмосковья продолжается выполнение работ по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. Так, объем выполненных работ составляет уже 88 процентов от запланированного на год. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Часть работ — по эксплуатации лесных дорог и устройству противопожарных минерализованных полос — выполняется с опережением календарного плана», — рассказал председатель Комлесхоза Евгений Агулов.
Напоминаем, что все работы по противопожарному устройству лесов выполняют в рамках государственного задания филиалы подведомственного ГАУ МО «Центрлесхоз», соблюдая сроки и требования технического задания.
Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что почти семь тысяч объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье с конца 2017 года.