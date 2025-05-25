Дмитрий Медведев 25 мая в соцсетях опубликовал пост, где высказался о поддержке Украины со стороны Запада. Политик сопроводил заявление видеорядом: на ролике в качестве потенциальной буферной территории обозначена большая часть Украины, за исключением западных областей. То есть, зона распространяется почти до границы с Польшей.

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так», — подписал ролик Медведев.

Напомним, что 22 мая президент РФ Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны вдоль российско-украинской границы.

Ранее политолог Дудчак назвал размеры буферной зоны, которая сможет обеспечить безопасность России.