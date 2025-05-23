Глава государства заявил о необходимости создания специальной буферной зоны на границе с Сумской областью, которая даст возможность устранить возможность обстрела со стороны украинской армии территории РФ. Политолог Александр Дудчак оценил данную инициативу. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, инициатива создания буферной зоны не является новой. Но на сегодняшний день речь идет о пятидесятикилометровой приграничной зоне. Однако буферная зона должна быть такой ширины, чтобы украинские войска не смогли обстреливать регионы РФ.

Эксперт пояснил, что буферная зона должна обеспечить безопасность нашей страны, то есть речь может идти о территории шириной до нынешней украино-польско-словацко-венгерской границы, поскольку после поставок дальнобойных ракет украинской армии они смогут добивать до территории РФ. И в этом ключе значения не имеет, «новые» это территории страны или «старые», более того, никто не может гарантировать, что границы нашей страны не станут расширяться и дальше.

По его мнению, на сегодняшний день говорить о Незалежной как о суверенном государстве не приходится. Это видно по всем показателям, включая экономические: дефицит бюджета в 38 млрд долларов, ВВП, который на две трети формируется из внешних источников. Это уже не государство, а территория, которая находится под внешним управлением и которую западные государства превратили в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что Россия начала создавать буферную зону на границе с Украиной.