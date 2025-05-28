Под Астраханью фронт пожара в садовом товариществе из-за ветра вырос до 10 км

В Астраханской области горит садовое товарищество, причем в последнее время из-за сильного ветра фронт пожара вырос до 10 км. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в Приволжском районе Астраханской области. Там загорелись объекты на территории садового товарищества, причем из-за сильных порывов ветра фронт пожара быстро увеличился.

«Пожар по фронту 10 000 м разрозненными очагами», — указали журналистам.

В школе, которая находится неподалеку в селе Растопуловка, был развернут временный пункт для размещения граждан. Сейчас людей с дач вывозят в безопасное место и доставляют их к учебному заведению. К тушению огня уже привлечено 72 человека, их усилия поддерживаются 31 единицей техники.

Ранее сообщалось, что на автодороге М-4 «Дон» в Тульской области произошел масштабный пожар. На трассе полностью сгорела «Газель», причем дым сносило ветром на расположенный рядом поселок. Местные жители оказались в плотном дыму, весь населенный пункт был охвачен густым смогом.