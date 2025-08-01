Под Белгородом двое мирных жителей погибли по дороге к автобусной остановке от удара ВСУ
Под Белгородом два человека погибли по пути к автобусной остановке из-за дрона
Фото: [flickr.com]
Трагический инцидент произошел в поселке Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, где двое мирных жителей погибли от удара FPV-дрона ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки погибли 18-летний юноша и мужчина средних лет, которые направлялись к автобусной остановке. Оба скончались на месте от полученных ранений. Губернатор Белгородской области выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Этот инцидент стал очередным в череде атак на гражданское население приграничных территорий России. Только за последний месяц в результате подобных нападений в Белгородской области погибли несколько мирных жителей.
31 июля Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино погиб местный житель. Также повреждения получили частные домовладения и автомобиль.