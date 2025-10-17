Под Белгородом инструктор ударил девятиклассника и предложил другим ученикам повторить это действие

В школе «Формула успеха» в поселке Таврово Белгородской области разразился скандал. Родители девятиклассников заявили о жестких методах, которые применяли к их детям военные на специальных курсах, проходивших вместо обычных уроков. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно жалобам, подростков собрали в актовом зале, где инструкторы из числа военных заставляли их выполнять опасные упражнения.

«Собрали (детей. — Прим. ред.) в актовом зале, где военные просили перетягивать жгутами руки, держа конец в зубах. По словам одной из матерей, у некоторых детей посинели руки. […] подросткам кричали «ты двухсотый» и показывали картинки с трупами», — приводит издание слова одной из матерей.

По информации источника, некоторые школьники теряли сознание во время занятий. Одна из родительниц подчеркнула, что «многие получили шок психологически». Она возмутилась произошедшим: «Какие-то зверские истории, которые не должны быть у детей. Тем более вместо уроков. Никто нас не предупреждал, учителя тоже не в курсе».

Общественный резонанс подтвердило и видео с курсов, на котором инструктор бьет одного из одетых в экипировку подростков, а затем предлагает другим ученикам повторить его действия.

Директор учебного заведения подтвердил факт проведения мероприятия силами сотрудников территориальной обороны и объявил о начале внутреннего расследования.

