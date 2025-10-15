В екатеринбургской школе дети оказались в давке и падали на пол

В одной из школ Екатеринбурга зафиксирована давка, в результате которой дети падали на пол. Видеозапись инцидента опубликовало сетевое издание E1.RU.

На кадрах видно большое скопление учеников в раздевалке. Слышны крики детей, некоторые из которых падают под напором толпы.

По словам матери одного из учеников, ее сын рассказал, что его одноклассника чуть не затоптали, наступив на грудь.

В администрации города произошедшее объяснили проведением олимпиады по английскому языку, которая завершилась одновременно с окончанием занятий у первой смены.

