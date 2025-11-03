Под Белгородом перехватили два украинских беспилотника

Утром понедельника, 3 ноября, над территорией Белгородской области были перехвачены два вражеских БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщили представители Министерства обороны.

По словам военных, ВСУ 3 ноября продолжили попытки атаковать приграничные районы России.

«9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Оба БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 3 ноября над российской территорией было сбито 64 дрона неприятеля. Больше всего БПЛА сбили над Ростовской областью, над ней уничтожили 29 беспилотников.