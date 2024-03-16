В результате слаженной работы боевых расчетов российской ПВО в небе над регионом были выявлены и ликвидированы сразу украинских БПЛА. кроме того, сбили вражескую тактическую ракету ТРК «Точка-У» и реактивный снаряд чешской системы RM-70 Vampire.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа, тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, — уточнили в Минобороны.

Ранее мы сообщали, что одним точным ударом полуторатонной авиабомбы в зоне СВО были убиты более 300 боевиков украинского нацбатальона «Кракен».

Напомним, накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.