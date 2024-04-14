Под Белгородом силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку совершить атаку по объектам на приграничной территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как проинформировали в российском оборонном ведомстве, два беспилотника врага сбиты в небе Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в публикации Минобороны.

О пострадавших и разрушениях на земле информации на приводится. В настоящее время на месте падения обломков украинских дронов работают экстренные службы региона

Ранее замглавкома ВКС России, командующий российскими войсками ПВО, генерал-лейтенант Андрей Семенов дал оценку возможностям противника нанести ощутимый урон при помощи БПЛА по инфраструктурным объектам на территории РФ.

В интервью газете «Красная звезда» он заявил, что для прикрытия российских объектов от атак украинских беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме задействованы более 50 новейших ЗРПК «Панцирь».