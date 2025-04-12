В Краснодарском крае приостановили движение поездов из-за падения украинского БПЛА

Обломки сбитого украинского беспилотника в Краснодарском крае повредили контактные сети железной дороги. По этой причине произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального оперативного штаба. Судя по ней, ЧП произошло в станице Васюринской, которая находится в Динском районе Краснодарского края. Там обломки сбитого беспилотного летательного аппарата повредили контактные сети ж/д путей.

«На месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Движение поездов на данном участке временно приостановлено», — указали журналистам.

При инциденте никто не пострадал. По имеющимся данным, из графика выбился минимум один пассажирский поезд, который следовал на этом участке железной дороги.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля над российскими регионами было сбито 36 украинских беспилотников. Один их них нейтрализовали над Краснодарским краем.