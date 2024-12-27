В районе Дзержинска в плен сдались бойцы ВСУ, которые входили в состав 101-й бригады, которая занимается охраной Генерального штаба в Киеве. Данные об этом появились у телеграм-канала «Народная милиция ДНР».

Украинцы сдались в плен военнослужащим российской 51-й гвардейской общевойсковой армии.

«Солдаты приняли такое решение после того, как им с БПЛА были сброшены листовки с подробной инструкцией по сдаче в плен, что позволило им сложить оружие и сохранить свои жизни», — указал микроблог.

В плен отправились сразу семь бойцов ВСУ. После этого они обратились к своим сослуживцам с предложением последовать их примеру.

Ранее пленный украинский офицер рассказал о значительной разнице в заработке между мобилизованными и наемниками в ВСУ. Он утверждает, что плата иностранным наемникам достигает $3,5 тыс., в то время как жалованье обычного украинского военнослужащего начинается от 475 долларов.