Под Харьковом в плен попали более шестидесяти бойцов «Кракена»

На территории Харьковской области российские бойцы взяли в плен порядка 60 украинцев, которые служили в националистическом подразделении «Кракен»*. Об этом заявил глава региональной администрации Виталий Ганчев, его слова прозвучали в эфире Первого канала.

Сам Ганчев сослался на сообщения, полученные им от военных. По его утверждению, многие задержанные уже допрошены, они начали давать сведения.

«Уже более 60 человек из «Кракена»* задержаны. Уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», - указал он.

Ранее Ганчев сообщал, что население Харьковской области непрерывно сокращается. Только из самого Харькова за последние 2 года уехало порядка 800 тысяч человек. В городе вместо двух миллионов осталось в лучшем случае 1,2 миллиона жителей.

*запрещенная в России террористическая организация