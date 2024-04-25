Население Харькова стремительно покидает город

По данным Ганчева, население Харькова стремительно сокращается: лишь за последние два года вместо двух миллионов жителей города остались в городе лишь 1,2 миллиона. Формально, это лишь 60 процентов от общего числа людей, которые жили в городе до февраля 2022 года.

Напомним, ранее мы рассказали и о том, что власти Украины вывозят из Харькова стратегические предприятия и производства. В городе, по данным СМИ, остаются лишь заводы по ремонту военной техники. Подробнее читайте в нашем материале. Также суд в Москве назначил блогеру Ивлеевой штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил России.