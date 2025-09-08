Под Калининградом нашли обезглавленное тело крупного бизнесмена

Тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей обнаружили в Гурьевском районе Калининградской области. Это подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Обезглавленное тело крупного местного бизнесмена нашли под мостом недалеко от поселка Солнечное, на нем был закреплен буксировочный трос. Следственный комитет РФ подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела и начале процессуальной проверки.

Особую сложность для следствия представляет отсутствие головы жертвы. Правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии — от профессионального заказного убийства до криминального конфликта на бытовой почве. Результаты судебно-медицинской экспертизы и анализ последних перемещений погибшего помогут установить мотив преступления и сузить круг подозреваемых.

ФИО мертвого не раскрываются. По предварительным сведениям Shot, речь может идти про гендиректора компании по добыче соли «К-Поташ Сервис».

