Под Курском вспыхнула птицефабрика после налета украинских беспилотников

В Курской области загорелась птицефабрика, которая принадлежит агрохолдингу «Куриное царство». По некоторым данным, это произошло после налета дронов ВСУ. В частности, такую информацию опубликовал телеграм-канал Mash.

По утверждению ряда микроблогов, цеха агрохолдинга «Куриное царство», которые расположены в Горшеченском районе, попали под удар ВСУ. Некоторые говорят о том, что беспилотники были сбиты, и возгорание произошло уже после падения на землю обломков. Все сходятся в одном — над местом ЧП поднимается очень густой столб дыма.

В то же время губернатор Хинштейн пока очень осторожен и заявляет о том, что никаких признаков воздушного удара не отмечено. Пожар мог быть вызван неисправностью электропроводки.

«Пока известно об одном пострадавшем — 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу», — указал он.

Глава региона добавил, что ранее на этой птицефабрике уже вспыхивали пожары. Он пообещал держать ситуацию на своем личном контроле.

Ранее из-за падения обломков дронов вспыхнул пожар в Саратовской области. Там загорелось промышленное предприятие, и пожарным пришлось потратить немало сил, чтобы потушить огонь.