Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР Киселева обнаружили взрывное устройство

Под машиной заместителя ректора Луганского государственного университета, а в прошлом советника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, нашли взрывное устройство, сообщили в оперативных службах.

Похожий на бомбу предмет под черной «Тойотой Лэнд Крузер» обнаружила собака, после чего вызвали полицию. Территория была оцеплена, движение транспорта и пешеходов ограничили.

Из-под автомобиля саперы изъяли взрывное устройство и примерно 600 г взрывчатки.

Самого Киселева в это время в автомобили не было.

Ранее в Запорожье сотрудники спецслужб задержали гражданина, шпионившего в пользу ВСУ.