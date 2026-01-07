Под маской гипноза: во Франции начался суд над лже-терапевтом, обвиняемым в серии изнасилований

В Париже стартовал громкий судебный процесс, фигурантом которого стал 52-летний Сирил З. Мужчина, бывший учитель танцев, годами представлялся сеансы лечебного гипноза, однако в действительности, по версии обвинения, использовал свою личину для совершения серии тяжких преступлений.

Как сообщает Franceinfo, подозреваемый активно привлекал клиенток через социальные сети, предлагая услуги по избавлению от депрессии, панических атак, фобий и зависимостей. Вместо обещанной психологической помощи он, по данным следствия, вводил женщин в состояние беспомощности с помощью сильнодействующих седативных препаратов, после чего совершал над ними насильственные действия. Часть преступлений он фиксировал на видео.

Период преступной деятельности, согласно обвинительному заключению, растянулся более чем на десятилетие — с 2010 по 2021 год. В результате расследования были установлены 14 потерпевших. В ходе досудебного следствия обвиняемый признал свою вину по большинству эпизодов. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, а судебный процесс, как ожидается, привлечет широкое внимание общественности к вопросам безопасности в сфере нерегулируемых альтернативных практик.

