Под Новороссийском огонь перешел на территории заселенных баз отдыха
Фото: [Медиасток.рф]
Пожар охватил более 10 строений на краснодарской турбазе «Романтик», а также добрался до мест для отдыха «Моряк» и «Строитель». Об этом информирует МЧС России.
Более 50 га лесов под Новороссийском охвачены огнем. Огонь уже добрался до баз отдыха, а на одной из них возгорание началось на 11 строениях. Отдыхающих оперативно эвакуируют. Существует высокая вероятность, что покинуть местность придется жителям и туристам хутора Дюрсо.
Ситуацию с тушением пожара осложняют труднодоступная местность и ветер, разгоняющий пламя.
«Отдыхающие заранее эвакуированы, всего — 176 человек, из них 48 детей. На территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений», — отмечается в телеграм-канале МЧС.
Борьба с мощным пожаром при участии вертолета, спецтехники и более 200 специалистов продолжается.
Ранее сообщалось, что площадь пожара под Новороссийском увеличилась в 16 раз.