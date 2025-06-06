Под Одессой взорвался автомобиль работников военкомата

На Украине произошло ЧП. В Одесской области взлетел на воздух автомобиль, принадлежавший сотруднику военкомата. В результате один человек погиб. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Инцидент уже подтвердило управление полиции. По его словам, ЧП произошло в Березовском районе Одесской области.

«На данный момент известно о гибели одного человека», — указали правоохранители.

По данным журналистов, взрыв прогремел в населенном пункте Донская Балка. Взорванная машина, по их словам, принадлежала работнику территориального центра комплектования. Информация о пострадавших все еще уточняется.

Ранее сообщалось, что в одном из киевских территориальных центров комплектования произошли волнения среди мобилизованных. Часть призывников попыталась соорудить баррикаду у двери и призывала остальных использовать подручные средства, например, палки, в качестве оружия. Протест был подавлен прибывшим отрядом специального назначения и сотрудниками правоохранительных органов.