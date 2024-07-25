Под Рязанью местные жители украли железнодорожный мост весом в 60 тонн

Необычная кража случилась под Рязанью. Там злоумышленники похитили мост, построенный из металла. Его попросту сдали на металлолом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Чрезвычайное происшествие произошло в Скопинском районе. Там исчез мост, который вел к комбикормовому заводу, он принадлежал данному предприятию. Переправа весила порядка 60 тонн, и через нее были проложены железнодорожные пути. Местные жители также пользовались этим мостом, он был для них кратчайшим путем в соседние населенные пункты. Тем не менее, переправа кому-то приглянулась настолько, что он тайно демонтировал ее и сдал в несколько пунктов металлоприемки, которые расположены в Рязани.

После заявления общественницы Светланы Коноваловой в Следственный комитет, правоохранители довольно быстро нашли пропажу. Теперь они не знают, что им делать с многотонными кусками металла, которые являются вещдоками по делу о краже.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию на 8 лет мужчину, который был курьером у преступной группировки. Мошенники выманили у пенсионерки 380 тысяч рублей, и именно подсудимый приехал за деньгами, чтобы забрать их. Часть средств по договоренности он оставил себе, и получил за это наказание.