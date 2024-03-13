В трех районах Брянской области сбили восемь украинских беспилотников

Прошедшей ночью ВСУ снова пытались атаковать объекты на российской территории в Брянской области. Силы ПВО были начеку, они сбили 8 вражеских дронов. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Неприятельские беспилотные летательные аппараты были перехвачены в небе над Унечским, Стародубским и Клинцовским районами.

«Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал губернатор.

Чуть позже Богомаз добавил, что был ликвидирован еще один дрон противника. По итогам перехватов никто не пострадал, никаких разрушений также не отмечено. На местах падения обломков беспилотников сейчас работают представители экстренных служб.

Ранее губернатор Брянской области сообщал, что в регионе погиб мужчина, подорвавшись на мине. Он проигнорировал все указатели, оповещающие об опасности, и пошел в запрещенную для свободного передвижения зону.