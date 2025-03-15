Под Рязанью жуткое ДТП унесло жизни четырех человек

Число погибших в результате массового ДТП на трассе М-5 в Рязанской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) региона.

Авария произошло на 317-м километре трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе в субботу, 15 марта. Там столкнулись четыре автомобиля — Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и «ВАЗ-2112».

Изначально появилась информация о двух жертвах ДТП — пассажирах Hyundai Sonata, однако позднее стало известно о новых смертях.

По информации ГАИ региона, водитель Hyundai Sonata скончался по пути в больницу, а пассажир Kia Sorento умер в реанимации. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что на момент аварии погодные условия в регионе были неблагоприятными, из-за чего на дороге значительно ухудшилась видимость. Прокуратура Рязанской области начала проверку по факту ДТП.

Госавтоинспекция Рязанской области ранее предупреждала о сильном снегопаде и рекомендовала водителям избегать поездок на автомобиле без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области электричка сбила грузовой автомобиль на железнодорожном переезде.