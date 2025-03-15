В Ярославской области электричка снесла фуру на железнодорожном переезде

На железнодорожном переезде рядом с деревней Тамарово в Ярославской области рельсовый автобус «Орлан» столкнулся с фурой. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 15 марта. По предварительным данным, водитель грузовика попытался проскочить переезд на красный свет, но не успел. В результате аварии пострадали три человека — водитель фуры, у которого диагностировали перелом ноги, и двое пассажиров электрички. Всего в поезде находились 47 человек.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. На место происшествия выехали заместитель Северо-Западного транспортного прокурора и Ярославский транспортный прокурор. Ведомство также опубликовало последствия инцидента.

Ранее сообщалось, что в Тюмени водитель автомобиля с тонированными стеклами протащил несколько метров инспектора ДПС после того, как сотрудники службы остановили мужчину недалеко от железнодорожного вокзала.