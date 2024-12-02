Под Саратовом 15-летняя школьница умерла из-за большого пениса партнера

В Саратовской области 15-летняя девочка умерла после занятий сексом с 19-летним парнем. Медики считают, что причиной смерти стал слишком большой пенис ее партнера. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Даниил и Оксана встречались на протяжении полугода, на протяжении всего этого времени они регулярно занимались сексом. Последняя их встреча закончилась трагедией. Девушке внезапно стало плохо. Юноша пытался помочь своей любовнице самостоятельно, и только после этого вызвал скорую. К моменту приезда медиков девушка уже была мертва.

«Судмедэксперты установили причину смерти — тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей. Вероятнее всего, из-за большого детородного органа у партнера», — указал микроблог.

Мама скончавшейся написала заявление в полицию на 19-летнего студента, а правоохранители завели на него уголовное дело. Парня обвиняют в развратных действиях и действиях сексуального характера в отношении девушки, не достигшей 16-летнего возраста. Сам он утверждает, что у них все происходило по согласию и любви.

Ранее Следственный комитет опубликовал официальную причину смерти 4-х детей в Красноярской области. По мнению экспертов, смерть наступила после отравления инсектицидами. Семья обработала кухню дихлофосом, и вскоре после этого села ужинать.