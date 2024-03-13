Под Саратовом спустя 10 лет задержали «вольского людоеда», который съел друга

Сотрудники саратовского УФСИН нашли и задержали Алексея Горуленко, скрывавшегося от правосудия долгих десять лет. Его разыскивали по статье об избиении товарища до смерти, которым он отобедал в глухой тайге. Об этом сообщает 164.ru.

Мужчину, получившего прозвище «вольский людоед», нашли в селе Еремеевка Гагаринского района. До этого он скрывался в разных уголках страны, используя как убежище дачи и заброшенные здания Дальнего Востока, Сибири и южных курортов. Пока мужчину отправили в СИЗО до этапирования в колонию.

Как напоминают саратовские журналисты, каннибала уже осудили за преступление в 2014 году. Нерюнгринский городской суд Республики Саха приговорил его к условному сроку на три года по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Верховный суд Якутии дело пересмотрел, назначив реальный срок. Мужчина должен был отправиться в колонию строгого режима на 12 лет, однако на суд он не явился, а сбежал. Он знал, что его объявили в федеральный розыск.

Дело рассматривали из-за истории 2012 года. Тогда Алексей Горуленко и его знакомые отправились в тайгу Амурской области и Якутии. Целью компании был поиск золота. В процессе их путешествия что-то пошло не так: один мужчина пропал без вести, а второй был избит Горуленко до смерти. Жертвой стал Андрей Курочкин, которого Горуленко и его друг съели.

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