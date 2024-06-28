Под Тамбовом вспыхнул пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника

В Тамбовской области начался пожар на нефтебазе. Его причиной стала атака беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава этого региона Максим Егоров.

Атака была предпринята в 04.35. Сразу вслед за ней произошло возгорание, это случилось в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области.

«Образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован. Жертв нет», - указал Егоров.

По его словам, на тушение огня было немедленно брошена не только пожарная охраны нефтебазы, но и дополнительные силы. На помощь к местным приехали 11 пожарных расчетов. Ближайший населенный пункт находится в трех километрах от очага возгорания, ему ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии под Ростовом-на-Дону. Там ликвидация пожара заняла трое с лишним суток. На пике пламя охватывало более трех тысяч квадратных метров.