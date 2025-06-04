Под Томском вертолет с 17 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку

В Томской области вертолет Ми-8Т, на борту которого находились 17 человек и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку. Об этом в телеграм-канале сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что воздушное судно принадлежит авиационному предприятию «Ельцовка».

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники надзорного ведомства, которым предстоит провести соответствующую проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и определить причину аварийной посадки.

Вертолеты класса Ми-8 представляют собой советские многоцелевые вертолеты, созданные в московском научно-исследовательском конструкторском бюро ОКБ-329. Основным конструктором воздушного судна был Михаил Миль.

Ранее стало известно, что вертолет президента РФ Владимира Путина оказался в эпицентре украинской атаки БПЛА в Курской области.