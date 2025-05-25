Вертолет Путина оказался в зоне массированного удара БПЛА

Во время полета вертолета Владимира Путина над Курской областью украинские военные предприняли масштабную атаку с использованием беспилотников, их успешно отразили. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия», передает РИА Новости.

Силы ПВО отразили крупную атаку ВСУ 25 мая. Как отметил Дашкин, президентский борт фактически находился в эпицентре событий. В связи с этим оперативно обеспечивалась безопасность Путина, а также велась борьба с воздушными целями. Попытки украинской армии провалились: все 46 БПЛА были успешно подбиты.

Напомним, визит Владимира Путина в Курскую область состоялся 20 мая — это первая поездка главы государства после полного освобождения региона от украинских войск 26 апреля 2025 года. Во время рабочей поездке глава государства осмотрел гуманитарный штаб, строительство Курской АЭС-2. Также он обсудил меры поддержки местных жителей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин впервые в рамках СВО наградил женщину званием Героя России.