Под Ульяновском учебный самолет потерял колесо во время полета

В Ульяновской области произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) с учебным самолетом Diamond DA42 во время тренировочного полета. По информации SHOT, прямо во время выполнения полетного задания у воздушного судна отлетело колесо от передней опоры шасси.

Отмечается, что на борту Diamond DA42 находились два человека — инструктор и курсант Ульяновского училища гражданской авиации.

В настоящее время экипаж вырабатывает остатки топлива в воздушном пространстве над поселком Красный Гуляй, чтобы минимизировать риск возгорания при предстоящей аварийной посадке. Специалисты проведут комплексную проверку по факту случившегося. Предварительно, инструктор и курсант травм не получили.

Ранее сообщалось, что сербская авиакомпания «подарила» супругам из России кошмарный медовый месяц из-за переноса рейса.