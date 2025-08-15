Сербская авиакомпания «подарила» супругам из России кошмарный медовый месяц из-за переноса рейса

Супружеская пара из России столкнулась с неприятной ситуацией в аэропорту Белграда — купленные за 152 тыс. руб. билеты Air Serbia оказались недействительными из-за того, что рейс был перенесен на 8 часов назад без какого-либо предупреждения, пишет SHOT.

Отмечается, что семья приехала в аэропорт вовремя. Когда мужчина и женщина подошли к стойке регистрации, им сообщили, что их самолет в Москву уже давно улетел.

В качестве «компенсации» авиакомпания предложила два варианта — купить новые билеты за свой счет или бесплатно зарегистрироваться на рейс, который будет вылетать из Белграда только через две недели. При этом проживание в сербской столице паре пришлось бы оплачивать самостоятельно.

Свободного времени у супругов не было, поэтому они вынуждены были приобрести новые билеты до России за 62 тыс. руб. Air Serbia отказалась компенсировать не только первоначальную стоимость билетов, но и дополнительные расходы.

