Под Волгоградом потушили пожар, вспыхнувший из-за схода вагонов с рельсов

В Волгоградской области вагон с пиломатериалами и цистерна с топливом загорелись после схода с железнодорожного пути. Возгорание было оперативно потушено. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Слова его представителей привел ТАСС. ЧП произошло в Городищенском районе Волгоградской области, на станции Котлубань. Сигнал о пожаре, который возник после схода вагонов с рельсов, поступил в пожарную часть в 01.55 прошедшей ночью.

«Произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание», - указали в региональном управлении МЧС.

Движение через станцию уже восстановлено. Есть данные, что сход вагонов произошел из-за вмешательства посторонних лиц. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Архангельске вспыхнул теплоход «М.В. Ломоносов», который стоял там на ремонте. Пламя охватило всю палубу, по сообщениям очевидцев, пожар видно за несколько километров от места ЧП.