В Непале разбился пассажирский самолет

По информации источника, инцидент произошел в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Трудности с управлением возникли во время полета. Отмечается, что после разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) на высоте около 100 метров воздушное судно начало крениться на левый борт. Самолет рухнул недалеко от аэропорта. На его борту находились 19 человек.

Как пишет источник, CRJ-200 выполнял рейс из Катманду в Покхару. Пассажиры являлись техническими специалистами указанной авиакомпании.

По информации непальской прессы, спасатели извлекли из горящего самолета пять человек. По предварительным данным, капитан CRJ-200 остался живым. Его отправили в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что сотни россиян не могли вылететь из Турции из-за задержки рейса. Мы также сообщали, что российская авиакомпания Red Wings привлечена к ответственности за нарушение прав пассажиров.