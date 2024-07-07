Под Воронежем сдетонировал склад боеприпасов при падении дрона ВСУ, власти начинают эвакуацию населения

В Воронежской области горит склад боеприпасов в результате падения одного из беспилотников, запущенных украинскими боевиками по территории российского региона, сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев.

Он пояснил, что боевыми расчетами ПВО России под утро воскресенья, 7 июля, была отражена атаки нескольких вражеских БПЛА в небе над регионом, но их обломки угодили в склад в Подгоренском районе и боеприпасы сдетонировали. Начался пожар. Власти готовят эвакуацию проживающих в непосредственной близости от зоны ЧП жителей, проинформировал Гусев.

«Уже подготовлены автобусы на случай возможной эвакуации людей из близлежащих населенных пунктов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — добавил губернатор Воронежской области.

Напомним, ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.