Под завалами могут быть люди: неподалеку от Стамбула обрушилась многоэтажка

В Турции, неподалеку от Стамбула, обрушился многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил телеканал NTV.

ЧП произошло рано утром среды, 29 октября. В турецком городе Гебзе, который находится в 60 км восточнее Стамбула, обрушился шестиэтажный дом. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По некоторым данным, под завалами могут находиться люди.

«Под завалами может быть семья из пяти-шести человек, в том числе детей», — указал телеканал AHaber.

По имеющейся информации, к обрушению могли привести работы по прокладке метрополитена. Совсем рядом со зданием велись подземные работы.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло землетрясение магнитудой в 6,1 балла. Оно ощущалось в ряде районов страны, включая Стамбул и Измир. Эпицентр находился вблизи города Сындыргы, на западе государства. В результате стихии обрушились несколько зданий, а также были перебои с электричеством.