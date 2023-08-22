«Подавился и стал задыхаться»: сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка в больницу
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции оперативно доставили в детскую больницу города Москвы задыхающегося ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В ходе несения службы к экипажу ДПС, в котором состоят капитаны полиции Александр Демиденко и Александр Старченко, на Волоколамском шоссе подъехал автомобиль. Из него вышла взволнованная женщина, которая пояснила, что в машине сидит ее дочь с малолетним внуком, который задыхается. С ее слов, мальчик, вероятно, подавился и теперь ему требуется срочная медицинская помощь.
Госавтоинспекторы сообщили о произошедшем в дежурную часть, после чего включив спецсигналы, а также проблесковые маячки, начали движение. Однако из-за того, что интенсивность движения увеличивалась, а сопровождаемый автомобиль все время отставал, решено было пересадить маму с малышом в служебный транспорт.
Используя специальную светозвуковую установку, инспекторы ДПС смогли сократить время и доставить ребенка в медучреждение в короткий срок, где ему оказали необходимую помощь.
Ранее стало известно, что двухлетняя девочка попала в больницу после того, как упала в джакузи в банном комплексе в деревне Клишева Раменского городского округа.