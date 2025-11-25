Подмена в темноте: парня будут судить за то, что он выдал себя за другого в постели девушки

В австралийском штате Виктория стартовал громкий судебный процесс, сюжет которого напоминает извращенный психологический триллер: мужчину обвиняют в том, что он под покровом ночи проник в постель к подруге своей девушки, притворившись ее недавним сексуальным партнером. Об этом пишет News.

История произошла в январе прошлого года в доме родителей обвиняемого. Вечеринка для четверых — самого хозяина, его девушки, ее подруги и бывшего любовника последней — закончилась уголовным делом. По версии следствия, когда гости разошлись по комнатам, а любовник пострадавшей покинул дом, обвиняемый решил воспользоваться ситуацией. Полностью раздевшись, он пробрался в темную спальню, где спала обнаженная гостья, и начал имитировать ласки ее ушедшего партнера, рассчитывая, что в темноте подмена не вскроется.

Однако жертва быстро почувствовала неладное. Сначала ее охватил страх, а затем пришло осознание, что рядом находится посторонний человек. Как только обман раскрылся, мужчина попытался замести следы с пугающей изобретательностью. Прокуроры утверждают, что уже на следующий день он сфабриковал электронную квитанцию сервиса такси. Этим фальшивым документом он планировал доказать, что настоящий любовник якобы задержался в доме дольше и вполне мог вернуться в спальню, а сам обвиняемый здесь ни при чем.

Цинизм ситуации подтверждает и аудиозапись телефонного разговора, сделанная жертвой по просьбе детективов. На пленке слышно, как мужчина настойчиво убеждает собеседницу выкинуть инцидент из головы и просто забыть о случившемся. Защита подсудимого выбрала шаткую линию: адвокат был вынужден признать факт подделки чека, но попытался убедить присяжных, что его клиент пошел на фальсификацию исключительно из-за паники, испугавшись обвинений в том, чего якобы не совершал. Теперь суду предстоит решить, где заканчивается паника и начинается хладнокровное преступление.

