Подмосковная пенсионерка случайно спалила квартиру церковной свечкой

По информации издания, хозяйка жилища — 64-летняя женщина — зажгла свечу в честь праздника, оставила ее в комнате и ушла на кухню, а когда вернулась, то всюду был огонь.

Пенсионерка сначала сама попыталась потушить пожар, но сильно обожгла руку. Она выбежала на улицу и рассказала о случившемся соседям. Они вызвали спасателей и оказали пострадавшей первую помощь.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре двое подростков получили серьезные ожоги при попытке разжечь камин в частном доме.